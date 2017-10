Fata Danei Săvuică nu va mai studia în Marea Britanie

După trei luni petrecute în Marea Britani, Julie, fata Danei Săvuică, se întoarce în țară. Deși s-a spus că tânăra nu s-a acomodat stilului de viață și a decis să întrerupă studiile și să revină în România, adevărul este altul.Dana Săvuică a explicat, pentru Agenția de Presă Mondenă, că fiica ei pur și simplu a primit o bursă pentru primul semestru și nu a considerat că e nevoie să prelungească perioada de ședere în Marea Britanie. Studentă în anul II la Științe Politice, Julie ar fi trebuit să stea doar primul semestru acolo și apoi să revină oricum în țară."E adevărat că am fost intrebată mereu de plecarea lui Julie și cum ne este nouă fără ea și eu am declarat că Julie este studentă la Univeristatea din București, la Facultatea de Științe Politice, că a primit o bursă Erasmus pentru anul II pentru primul semestru și că a fost singurul loc pe Anglia pe care Julie l-a câștigat având media mare la terminarea anului I. Întrebată dacă nu stă tot anul în Anglia, am spus că bursa este pe un semestru și că dacă ar fi să se prelungească, Julie , având acum termen de comparație între sistemele de educație, ar considera că nu este necesar să mai rămână în Anglia", a declarat Dana, citată de click.ro.