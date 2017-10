Fantoma lui Courtney Love?

Ştire online publicată Luni, 23 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Cei care week-end-ul trecut au dat prin magazinele din Malibu de Courtney Love au avut parte de o sperietură groaznică. Chiar dacă Halloween-ul a trecut de ceva vreme, cântăreața avea o înfățișare care ar fi depășit cu mult cel mai inspirat costum de fantomă. Îmbrăcată într-o rochie din dantelă, transparentă, croită în stilul anilor ‘20 și cu o pălăriuță pe cap, Courtney a reușit să întoarcă privirile tuturor celor care au trecut pe lângă ea. Și nu în sensul bun. Cândva cunoscută pentru formele-i apetisante, Love a afișat acum o siluetă scheletică care a dat naștere la îngrijorări cu privire la sănătatea sa. Artista a reușit să slăbească 23 de kilograme de anul trecut și până acum. A ținut un regim strict bazat pe pește și legume. Courtney a negat că ar fi suferit vreo intervenție chirurgicală care ar fi ajutat-o să scape de kilogramele în plus. Deocamdată, vina pentru înfățișarea sa neobișnuită cade pe stres. Love a declarat recent că are gânduri sinucigașe după ce cenușa soțului său, rockerul Kurt Cobain, i-a fost furată din casă. Cântăreața spune acum că suspectează un fost prieten: „Nu pot să cred că cineva ar putea lua de lângă mine cenușa lui Kurt. Mi se pare pur și simplu dezgustător și deocamdată mă simt în pragul sinuciderii. Dacă nu reușesc să o recuperez chiar nu știu ce o să mă fac”, a spus cu disperare Courtney. Cea mai mare parte din cenușa solistului Nirvana a fost împrăștiată la un templu budist din New York și în râul Wishkah din Washington. Cu toate acestea, Courtney susține că își păstrase și ea o parte din cenușă într-o gentuță roz ascunsă în dulapul cu haine din reședința sa din Hollywood. „Era tot ce îmi mai rămăsese de la el. Cine a mai pomenit să furi cenușa cuiva?”, a adăugat artista. Kurt Cobain s-a sinucis în 1994.