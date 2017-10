Familia Crăciunel face mărţişoare bijuterii

De peste 30 de ani, în fiecare primăvară

Familia Crăciunel face mărțișoare bijuterii

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Această familie de meșteșugari are un nume predestinat, este desemnată parcă a se ocupa de bucuria sărbătorilor, indiferent de perioada anului. I-am întâlnit de Crăciun, meșterind globuri și coronițe. Iar de câteva luni, lucrează mărțișoare. Din te miri ce, aproape nici nu îți vine să crezi. Materialele sunt la tot pasul, fantezia contează mult, la fel și modul de asamblare. Maria Crăciunel a pregătit pentru această primăvară mărțișoare din diferite pietre, scoici, imortele pe sidef, păpușele. Însă am aflat că mărțișorul este și mai apreciat dacă este vorba despre o bijuterie. Mai nou, există mărțișoare care se pot agăța și la telefonul mobil, mărțișoare brățară sau medalion. „Seturile de pandante iau ochii doamnelor cum se apropie de tarabă. Mărțișorul, pe lângă valoarea lui tradițională, s-a adaptat cerințelor, iar acum cele mai căutate sunt bijuteriile, care rămân și se pot purta tot timpul anului”, ne-a explicat Maria Crăciunel. În „fabrica” mărțișoarelor, de fapt o simplă cameră a unui apartament de bloc, moșul și baba lui, cu „spiridușii” - fetele lor, împung, lipesc, asortează, asamblează cu o rapiditate fantastică. Fac asta de o viață și în fiecare an aduc ceva nou, inspirat din moda de afară, de prin reviste și alte materiale. E o perfecționare continuă, după cum ne-au declarat, însă mai este foarte mult până când românii vor aprecia la adevărata valoare artizanatul. Kitch-ul a invadat tarabele, mărțișoarele ne fac ritmic cu ochiul sau sunt rebuturi rămase de la Sf. Valetine’s Day. „Nu există niciun for autorizat care să separe cumva meșteșugarii de angrosiștii care vin cu sacii din China”, a completat Maria Crăciunel. La Constanța, la concurență cu lungile șiruri de tarabe de pe străzi există doar Târgul Mărțișoarelor, organizat de Muzeul de Artă Populară, o invitație la adevărata artă și la inovație.