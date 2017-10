Faith Evans, arestată pentru conducerea automobilului sub influenţa alcoolului

Faith Evans, arestată pentru conducerea automobilului sub influența alcoolului

Cântăreața R&B Faith Evans a fost arestată de poliția din Los Angeles, sâmbătă seară, pentru conducerea automobilului sub influența alcoolului, informează accesshollywood.com. Potrivit poliției din Los Angeles, cântăreața americană Faith Evans, în vârstă de 37 de ani, a fost arestată sâmbătă seară, în apropiere de Marina del Rey, fiind suspectată de conducerea automobilului în stare de ebrietate. Faith Evans a fost reținută pentru câteva ore și a fost eliberată pe cauțiune, duminică dimineață. Totodată, automobilul cântăreței a fost reținut de autorități. Celebra cântăreață este văduva rapper-ului Christopher Wallace, cunoscut sub numele de scenă Notorious B.I.G, care a murit în martie 1997. Faith Evans a câștigat un premiu Grammy în 1998, pentru piesa „I’ll Be Missing You”, interpretată în duet cu P. Diddy. Un reality show inspirat din viața ar-tistei este în curs de pregătire, iar noul ei album va fi lansat în luna octombrie.