"Facem escapade de acest gen, cam la o lună-o lună şi jumătate"

Ştire online publicată Marţi, 28 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Nicoleta Luciu s-a întors de curând dintr-o vacanță de neuitat, pe care a petrecut-o împreună cu soțul ei în Dubai. Frumoasa bruneta a mărturisit că s-a îndrăgostit iremediabil de Dubai."E un loc pe care nu merită să-l ratezi în viața asta. E un loc pe care nu merită să mori până nu-l vezi. Am avut un program organizat și nu prea am avut timp să facem plajă, deși era vreme de stat la soare. Locurile pe care le-am vizitat sunt superbe, creează o lume de poveste. Am fost la moschee, la Burja Khalifa. Am fost la etajul 122, cam la 400 de metri altitudine. Ce m-a impresionat foarte tare este faptul că în vârf este amenajată o moschee. Am stat la un hotel de 5 stele. Am stat doar 4 zile, din cauză că am lăsat copiii acasă. Am fost cu Zsolt, cu nașii și încă o pereche de prieteni. Facem escapade de acest gen, cam la o lună-o lună și jumătate", a declarat Nicoleta Luciu pentru "Poveștiri adevărate", scrie click.ro.