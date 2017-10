Evenimente marca Botezatu, la Summer Crush Mamaia

Ştire online publicată Vineri, 23 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi, la Summer Crush Mamaia e „Glamour Night by Cătălin Botezatu”, o petrecere la care clubberii sunt invitați să vină îmbrăcați cu cele mai încântătoare ținute și accesorii din garderobă. Petrecerea va fi urmată a doua zi, sâmbătă, 24 iulie,de un „Fashion Show by Cătălin Botezatu” care va avea loc la Crush Beach din Mamaia, din fața clubului Summer Crush. Cele doua evenimente prezentate de Cătălin Botezatu sunt o avanpremieră a Fashiontv Summer Festival, care va avea loc la sfârșitul lunii la Grand Rex Hotel Mamaia. Începând din acest an, Summer Crush Mamaia s-a asociat cu Cătălin Botezatu, care va patrona o serie de evenimente ce se vor desfășura în club și pe plaja din fața acestuia.