Eurovisionul, politizat de cântăreţii din Georgia

Eurovisionul, politizat de cântăreții din Georgia

Ştire online publicată Vineri, 20 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Georgia a ales o piesă disco ce îl ironizează pe premierul rus Vladimir Putin pentru ediția din acest an a concursului Eurovision, ce va avea loc la Moscova, în perioada 9 - 16 mai. Inițial, Georgia intenționase să boicoteze concursul de la Moscova, din cauza războiului cu Rusia din 2008, dar a decis, în cele din urmă, să folosească Eurovision pentru a face o declarație politică. Piesa „We don’t wanna put in”, interpretată de grupul Stephane și 3G, care conține în titlu o aluzie la numele premierului rus Vladimir Putin, a fost aleasă miercuri seară, prin votul publicului, să reprezinte Georgia la concursul Eurovision. Moscova găzduiește acest concurs după ce Rusia a câștigat competiția din 2008, desfășurată în Serbia. În august 2008, tancurile și trupele Rusiei au atacat Georgia, pentru a riposta la acțiunea militară a Georgiei pentru recucerirea Osetiei de Sud, o provincie sprijinită de administrația de la Moscova. Forțele militare ruse au ocupat teritorii întinse și au bombardat numeroase obiective din Georgia, după care s-au retras în interiorul provinciei Osetia de Sud și al unei alte regiuni separatiste, Abhazia. La ediția din 2008 a Eurovision, Georgia a participat cu piesa „Peace will come”, interpretată de Diana Gurtskaya, o refugiată georgiană oarbă din Abhazia. Alegerea titlului „We don’t wanna put in” pentru acest cântec nu este prima încercare a Georgiei de a folosi muzica disco pentru expunerea conflictelor pe care le are cu regiunile ei rebele. În 2007, autoritățile georgiene au organizat un turneu al trupei Boney M, considerată o adevărată legendă a muzicii disco, cunoscută pentru hiturile „Rasputin” și „Daddy Cool”, în mai multe localități din Osetia de Sud, pentru a promova eforturile administrației de la Tbilisi de a recâștiga controlul asupra acestei regiuni separatiste. România va fi reprezentată la Eurovision de Elena Gheorghe, cu melodia „The Balkan Girls” (muzică Laurențiu Duță, Ovidiu Bistriceanu și Daris Mangal; text Laurențiu Duță și Alexandru Pelin). Concursul internațional Eurovision se va desfășura la Complexul Sportiv Olympiisky din Moscova, în perioada 9 - 16 mai. Costurile de pregătire și organizare a competiției în capitala rusă se vor ridica la un miliard de ruble (30 de milioane de euro).