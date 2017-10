„Eu sunt o dovadă că Dumnezeu există!“

Are doar 24 de ani, a cunoscut celebritatea în timp foarte scurt, însă a rămas aceeași persoană modestă. Inna s-a născut la Mangalia și este cunoscută peste hotare la fel ca Hagi sau Nadia și fanii îi asociază numele cu România, lucru de care este foarte mândră. „Iubeam muzica însă niciodată nu am crezut că am să ajung atât de sus pe plan internațional. Pentru mine, asta este o dovadă că Dumnezeu există”, a spus Inna. Ea a mai adăugat că dorește să rămână aceeași persoană sinceră și modestă și că speră ca, niciodată, celebritatea să nu o schimbe ca om. Ca o dovadă a profesionalismului ei, recent, Inna a primit European Border Breakers’ Award (EBBA), distincție acordată artiștilor noi pentru succesul obținut cu primul album lansat. Premiile au fost anunțate de Androulla Vassiliou, comisarul european pentru Educație, Cultură, Multilingvism și Tineret, și de reprezentanții festivalului Eurosonic Noorderslag. Câștigătorii își vor primi distincțiile în cadrul unei ceremonii care va avea loc pe 12 ianuarie 2011, la Groningen, Olanda.