„Eu nu sunt ca toate panaramele de la TV, care fac sex pe bani“

Ştire online publicată Miercuri, 28 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

La 27 de ani, Andreea Tonciu recunoaște că locuiește încă cu părinții săi și le este recunoscătoare pentru faptul că o întrețin și îi satisfac toate poftele materiale.„Eu trăiesc bine datorită părinților mei. Ei mă ajută, îmi cumpără tot ce am nevoie. Eu dacă am o haină sau o geantă mai scumpă, nu dau din colț în colț când sunt întrebată de unde o am, așa cum fac toate fetele astea ieftine”, a declarat bruneta.Astfel, indiferent de câte lucruri urâte s-au scris despre ea, Andreea ține capul sus și este mândră de faptul că nu poate fi băgată în oală cu „panaramele” din showbiz, care devin „bogate” peste noapte, scrie showbiz.ro.„Păi eu sunt în showbiz de șapte ani și nu am nici casă, nici mașină scumpă. Astea de unde au ele bani de mașini de 60-70.000 de euro? Păi fac sex pe bani, asta fac. Eu nu sunt ca toate panaramele astea și de-aia nu am. Dar nici nu îmi trebuie, decât să-mi vând trupul, mai bine stau în banca mea. Din prezentări de modă nu poți să câștigi, se duc unele să defileze și pe un milion și vin la televizor să spună că au luat 500 de euro. Poate au luat 500 de euro, dar pentru altceva, nu ca să defileze pe podium”, a declarat Andreea Tonciu, pentru wowbiz.ro.