„Eu nu-i cer bani lui Prigoană. Am zile când nu am niciun leu în geantă“

Ştire online publicată Vineri, 18 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Deși multă lume ar crede că viața ei este roz în fiecare zi, lucrurile nu stau chiar așa. Adriana Bahmuțeanu a mărturisit, în exclusivitate pentru Libertatea TV: „Primul meu vis a fost să mă mărit cu Silviu Prigoană și mi l-am împlinit. Este bărbatul vieții mele, cu siguranță. Al doilea a fost să am o emisiune TV și să apar pe sticlă. Apoi mi-am dorit copii cu Prigoană, și am, și să-mi deschid un atelier de creație, «Bahmu Atelier»”, a spus ea.Însă vedeta recunoaște că a trăit și momente grele: „Zilele trecute, am plâns că nu am avut nici măcar un leu ca să-mi cumpăr un ziar. Eu nu-i cer bani lui Prigoană, la noi în familie e fiecare cu banii lui și pentru că am investit tot în afacerea cu haine, am zile când nu am niciun leu în geantă”, a declarat Bahmu.