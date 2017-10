"Eu nu am voie să o ating pe Oana..."

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Luat la întrebări după ce a fost surprins în compania unei tinere, alta decât soția lui, Viorel Lis a recunoscut că a înșelat-o pe Oana și a dezvăluit și motivul pentru care a făcut acest lucru."Niciodată nu am pus condiții, niciodată nu am forțat pe cineva să stea cu mine. Ați văzut ce s-a întâmplat. Atât pot să spun față de ce s-a întâmplat. Ea era îndepărtată de mine. Eu nu am voie să o ating pe Oana pentru că are probleme cu coloana, este bolnavă, are depresii. Deci eu eram cam în plus acolo... Nu am luat în calcul că s-ar putea îmbolnăvi așa când m-am însurat cu ea. Nu eram atât de sigur la început, având în vedere diferența de vârstă, am lăsat-o să aleagă ce vrea. Este alegere ei dacă ar renunța sau nu la mine. Are viața ei, are prietenii ei... Eu am probleme cu circulația și cu capul, nu cu alte zone", a mărturisit Viorel Lis la "Un show păcătos", de la Antena 1.