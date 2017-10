Eşti un amant slab?

Ești un amant slab?

Vineri, 01 Aprilie 2011. Cuget Liber Online.

Ce semne si actiuni dezvaluie faptul ca esti, de fapt, un amant slab? Verifica-le in articol! Te simti fabulos la toate intalnirile tale, dar dupa ce ajungeti in pat pentru prima data totul se schimba si, dintr-odata, ea nu isi mai gaseste timp pentru a se intalni cu tine. Iti suna familiar? Bineinteles, prietenii tai mereu te asigura ca nu e vina ta si ca femeile sunt pur si simplu prea complicate pentru a le intelege, dar ti-a trecut vreodata prin minte ca performanta ta slaba este de vina? Chiar daca ai o relatie lunga de mai multi ani, posibilitatea sa fii un amant slab nu este exclusa. Citeste despre semnele care iti spun ca este timpul pentru o schimbare radicala. Iti place sa planuiesti in avans? Nu e nimic in neregula sa planifici, dar daca viata ta sexuala devine total supusa planului tau atent, atunci s-ar putea sa ai o problema. Faci sex numai in anumite zile ale saptamanii, cand poti sa dormi mai mult a doua zi? Astfel de actiuni tin deoparte cea mai interesanta parte - spontaneitatea. Cand aceasta dispare, plictiseala si oboseala apar rapid. Ce poti face? Forteaza-te sa fii mai spontan! Fa-ti un plan si ignora-l dinadins! Termini in 10 minute? Eficienta si viteza sunt cu siguranta un avantaj in anumite domenii ale vietii, dar nu cand vine vorba de actul sexual. Un quickie este bun din cand in cand pentru a agita putin lucrurile, dar daca cele 10 minute au devenit o regula pentru tine, atunci ai o problema. Majoritatea barbatilor esueaza sarind peste preludiu. Pentru a face in asa fel incat lucrurile sa dureze ceva mai mult, acorda atentie preludiului pentru primele 10 minute si apoi lasa ca restul sa vina de la sine, deoarece preludiul este, de asemenea, o parte a actului sexual si multe femei se bucura de acesta intr-o masura destul de mare. Daca stii cum sa-i stimulezi zonele erogene, atunci cu siguranta nu esti un amant slab! Este vaginul partenerei suficient de umed? Lipsa umezelii vaginale poate fi o consecinta si a unor alti factori, dar barbatii care se grabesc prea mult si nu acorda suficient timp sunt de asemenea de vina. Desi poti intotdeauna accelera putin lucrurile prin folosirea unui lubrifiant, este mult mai bine sa acorzi suficient timp si sa incerci sa iti exciti partenera si atunci lubrifierea naturala nu va lipsi. In acest fel, ii arati, de asemenea, ca nu iti pasa numai de placerea ta, ci esti un amant grijuliu si atent. Citeste mai departe...