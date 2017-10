"Este un joc, trebuie să-i cunoşti bine regulile pentru a-ţi gândi următoarea mutare"

"Este un joc, trebuie să-i cunoști bine regulile pentru a-ți gândi următoarea mutare"

Ştire online publicată Marţi, 28 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Alexandra Dinu va debuta ca actriță în Statele Unite, în această toamnă, odată cu premiera filmului “The Serpent’s Gift”, în care interpretează rolul principal, și nu pare să se oprească aici. Plănuiește să se mute, pentru câteva luni, la Los Angeles, pentru a lua pulsul industriei americane de film, însă mărturisește că este, momentan, destul de reticentă și că nu cade în mirajul “visului American”.„Concurența de la Hollywood este acerbă pentru că te confrunți cu cei mai buni din lume. Nu mă sperie însă acest lucru. Dacă te sperie Hollywoodul, înseamnă că meseria asta nu este pentru tine. Trebuie să fii conștient de ceea ce ești, trebuie să realizezi că ai încă multe de învățat și trebuie să absorbi cât mai mult de la oamenii care te inspiră. E total greșit să pleci în America având vise mărețe, cultivând acel «American Dream». Îți poți face singur rău. Cred că e mai inteligent să te duci și să stai, să zicem, trei luni pe an acolo, să le cunoști stilul de viață, să preiei tot ceea ce are mai bun America, iar apoi să te întorci acasă și să analizezi. Nu am crezut niciodată că America e locul perfect și nu m-aș vedea locuind acolo o perioadă lungă. America îți poate da totul, dar îți poate lua totul. Este un joc, trebuie să-i cunoști bine regulile pentru a-ți gândi următoarea mutare”, a mărturisit Alexandra Dinu pentru revista “Unica”.