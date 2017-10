"Este timpul să mă opresc din suspinat...Soţia mea va fi de peste hotare"

Iulia Vântur... mireasă?

"Este timpul să mă opresc din suspinat...Soția mea va fi de peste hotare"

Ştire online publicată Marţi, 11 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

De obicei destul de zgârcit și misterios în declarații, Salman Khan a rupt tăcerea și a vorbit despre căsătorie, așa cum nu a mai vorbit de multă vreme."Sunt într-o perioadă de tranzit. Și îmi place. De la 15 ani nu am mai avut parte de așa ceva. Pentru prima dată am ocazia să suspin. Am suspinat mult în ultimii doi ani și jumătate. Și este timpul să mă opresc din suspinat, pentru că se va întâmpla ceva în viața mea, în curând. Eu am ca religie umanitatea. Cred în islam, în creștinism și în tot ceea ce este drept. Soția mea va fi de peste hotare", a mărturisit Salman într-un interviu.Salman a recunoscut că este o persoană destul de dificilă într-o relație dar că acesta este testul pe care îl au de trecut îndrăgostiții, pentru a vedea dacă sunt meniți să fie împreună."Când ești într-o relație, o pui la tot felul de încercări ca să îți demonstrezi că nu te părăsește. Încerci să fii bun. O tratezi cu indiferență. Țipi, plângi și când nimic nu funcționează îi spui să plece. Nu sunt cel mai tare iubit. Am auzit de la fostele iubite că sunt un prieten foarte bun, dar un partener groaznic", a adăugat el, scrie libertatea.ro.