Eşecul de a nu fi regizat un film despre Napoleon, marele regret al lui Stanley Kubrick

Eșecul de a nu fi regizat un film despre Napoleon, marele regret al lui Stanley Kubrick

Ştire online publicată Luni, 18 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Marea frustrare a lui Stanley Kubrick a fost aceea că nu a reușit să facă un film despre Napoleon, proiect pe care cineastul l-a abandonat la finele anilor 60, după refuzul celor de la MGM, povestește suedezul Jan Harlan, producător și cumnat al lui Kubrick. „Stanley era foarte nefericit știind că nu îl poate realiza”, povestește Harlan într-un interviu acordat „The Independent”, cu prilejul editării volumului „Napoleon: The Greatest Movie Never Made”. Deprimat, regizorul s-a dedicat altor proiecte, ca „Barry Lyndon” (1975), „The Shining” (1980), „Full Metal Jacket” (1987) și „Eyes Wide Shut” (1999). Văduva lui Kubrick, Christiane, crede că regizorul își dorea să înțeleagă cum un om puternic ca Napoleon s-a lăsat manipulat de Josephine ori cum a putut să coordoneze atât de greșit campania în Rusia. Când era tânăr, povestește văduva regizorului, Kubrick juca șah la New York și spunea adeseori că Napoleon, dacă ar fi jucat și el șah, ar fi învățat să se controleze mai bine. „Stanley credea că dacă ești prea emoțional, atunci pierzi”, își amintește Christiane. Regizorul a decedat în 1999 din cauza unui atac de cord. Pe baza documentelor de cercetare pentru „Napoleon”, adăpostite de 88 de cutii, și a mărturiilor apropiaților regizorului care au lucrat cu el la acest proiect, va fi lansat pe 18 octombrie un set de cărți numit „Stanley Kubrick’s Napoleon: The Greatest Movie Never Made”.