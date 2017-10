Erykah Badu, în regim de eliberare condiţionată

Erykah Badu, în regim de eliberare condiționată

Ştire online publicată Joi, 19 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Erykah Badu a plătit o amendă de 500 de dolari și a fost plasată de justiția americană în regim de eliberare condiționată, până în februarie 2011, pentru că a filmat nud, pentru un videoclip, în zona din orașul Dallas în care a fost asasinat fostul președinte John F. Kennedy. Cântăreața americană în vârstă de 39 de ani a fost amendată pentru comportament indecent, în aprilie, după ce a filmat goală videoclipul piesei „Window Seat”, turnat în Dealey Plaza din orașul Dallas. Această piesă este inclusă pe cel mai recent material discografic al artistei, intitulat „New Amerykah Part Two (Return of the Ankh)”. Erykah Badu a acceptat propunerea procuraturii din Dallas și se va afla în regim de eliberare condiționată până pe 11 februarie 2011. Totodată, cântăreața a plătit, săptămâna trecută, o amendă de 500 de dolari, a declarat un purtător de cuvânt al primăriei din Dallas. Videoclipul piesei „Window Seat” durează 5 minute și 35 de secunde și conține numeroase prim planuri. Cântăreața Erykah Badu coboară dintr-o mașină, îmbrăcată destul de gros, și se îndreaptă către locul în care fostul președinte american John F. Kennedy a fost asasinat, pe 22 noiembrie 1963, în orașul Dallas din statul american Texas. Mergând, cântăreața se dezbracă treptat până ajunge să meargă complet goală printre ceilalți pietoni. Când ajunge în respectivul loc se aude zgomotul unei împușcături, Erykah Badu mimează că ar fi atinsă de gloanțe, se prăbușește pe trotuar, iar din trupul ei se scurge un sânge de culoare albastră. Erica Abi Wright, născută pe 26 februarie 1971 și cunoscută sub numele de scenă Erykah Badu, este o cântăreață, producătoare muzicală și actriță americană. Stilul ei include elemente de R&B, hip-hop și jazz și a contribuit la impunerea genului neo-soul. De altfel, Erykah Badu, comparată adeseori cu legendara cântăreață de jazz Billie Holiday pentru sensibilitatea vocii și a pieselor sale, este supranumită „prima doamnă a muzicii neo-soul” sau „regina muzicii neo-soul”.