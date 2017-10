Şerban Huidu zâmbeşte din nou

Șerban Huidu zâmbește din nou

Ştire online publicată Vineri, 08 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Șerban Huidu își revine încetul cu încetul din depresia provocată, căci are pe conștiință moartea a trei oameni. Însă, în mod surprinzător, când fotoreporterii ziarului Libertatea l-au surprins într-un restaurant, în compania colegei sale Alexa Niculae (27 de ani), fostul „cârcotaș” părea brusc mai vioi. În plus, în fața acesteia, Șerban a dat dovadă de o adâncă gentilețe, oferindu-se să o ajute, în momentul în care ea se chinuia să-și taie mâncarea din farfurie cu un cuțit cu lama tocită. Mai mult, Șerban și tânăra lui însoțitoare au ciocnit și un pahar cu vin roșu.Fostul prezentator al emisiunii „Cronica cârcotașilor” a trecut în ultimul timp prin multe necazuri. Acesta a suferit un accident pe o pârtie de schi din Austria, în urma căruia a stat în comă aproape două săptămâni. Mai mult, la aproape un an distanță, a fost implicat într-un grav accident de mașină, în apropiere de Brașov, și în care trei persoane și-au pierdut viața.După acest episod tragic, Șerban a fost văzut foarte rar în public. În luna decembrie, paparazzii l-au surprins plimbându-se noaptea pe străzi, cu privirea pierdută: „Ce, n-are voie omul să se plimbe pe străzi?”, a ripostat el. Însă, în urmă cu trei zile, Huidu părea cu totul alt om, cu mult mai vesel și mai vorbăreț. Cu siguranță că l-a binedispus compania colegei sale de la Prima TV. Cei doi, însoțiți și de șoferul lui Șerban, au fost surprinși în timp ce serveau masa la un restaurant argentinian, din mall-ul din Băneasa. Șerban a zâmbit tot timpul la glumele Alexei, iar întâlnirea lor, care poate fi considerată de mulți total nepotrivită, ținând cont că acasă îl așteaptă nevasta și doi copii, a culminat cu momentul în care Huidu și-a dovedit bărbăția. El și-a ajutat însoțitoarea să-și taie friptura, fiind răsplătit, în loc de mulțumesc, cu un zâmbet poznaș. Au petrecut aproape două ore, după care s-au urcat în mașina lui Huidu și au plecat.