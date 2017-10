ŞERBAN HUIDU a părăsit Kiss FM. Iată ce spune "cârcotaşul"

ȘERBAN HUIDU a părăsit Kiss FM. Iată ce spune "cârcotașul"

Ştire online publicată Joi, 16 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Șerban Huidu a părăsit astăzi postul de radio Kiss FM, după 11 ani în care a fost numărul unu al stației bucureștene. "Probleme mai vechi au influențat decizia mea", a notat Huidu pe blog.El si-a luat adio de la colegi printr-un mail emotionant și ulterior a făcut public mailul pe propriul blog."Dragi colegi,Orice început are si un sfârsit! Azi a sosit momentul, cu durere în suflet, să îmi iau ramas bun de la voi! Am încercat, în anii astia să fac cât pot eu mai bine pentru aceasta organizatie, unele mi-au reusit, si e meritul vostru, altele mi-au iesit mai prost și asta e numai vina mea! În anii astia am încercat să cunosc o mare parte dintre voi, am incercat sa ma integrez in aceasta mare familie, care m-a primit si m-a potentat! E ultima oară când vă scriu și vreau să vă multumesc! Ati fost niste colegi minunati….cu unii poate mă voi mai întâlni, cu altii nu! Baftă tuturor si să iubiti Radioul în continuare!", a notat Huidu.Șerban Huidu a ținut totuși să precizeze că "noii patroni nu au nici o legatura cu decizia". Contactat telefonic de, Huidu a afirmat că decizia îi aparține în totalitate. Întrebat ce va face Mihai Găinușă, Huidu a spus enigmatic: "E treaba lui. Știe el mai bine ce are de făcut"