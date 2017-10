„Eram foarte grasă. Mă rostogoleam pur şi simplu“

„Eram foarte grasă. Mă rostogoleam pur și simplu“

Ştire online publicată Miercuri, 27 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Mihaela Rădulescu e considerată un sex simbol, însă formele apetisante pe care le are le-a dobândit cu mult sport.Mihaela a mărturisit în ultima emisiune din acest sezon „Alegerile Mihaelei” că nu a avut mereu un corp perfect, însă tatăl ei a avut grijă ca ea să scape de surplusul de grăsime.„La 15 ani tata a hotărât să mă dea la gimnastică pentru că eram foarte grasă. Mă rostogoleam pur și simplu. Și atunci a decis și m-am dus la gimnastică ritmică. Într-un an eram băț și după aceea am fost încă vreo zece ani și nici nu m-am mai îngrășat”, a declarat Mihaela Rădulescu la Realitatea Tv.