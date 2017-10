Enrique Iglesias vrea să se însoare cu o româncă

Ştire online publicată Miercuri, 30 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Fotomodelul de origine română Liliana Pintilei se află într-o relație cu Enrique Iglesias. Românca este vinovată de despărțirea cântărețului de Anna Kournikova.Mai mult, site-ul STL scrie că Enrique Iglesias are planuri serioase de a se căsători cu Liliana, însă fotomodelul stabilit de 15 ani în Italia neagă relația cu starul internațional.„Ceea ce s-a vorbit despre mine cu Enrique nu este adevărat, ne-am cunoscut, am vorbit la o petrecere in timpul Festivalului Internațional de Film din Marackesh, dar nu s-a întâmplat nimic între noi. Nu am avut o relație cu el! Ce crezi că e mai bine, să mint sau să spun adevărul? Eu zic adevărul… nu?”, mărturisea Liliana luna trecută.