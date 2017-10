Emisiunea "Happy Hour" de la Pro TV pleacă în vacanţă

Emisiunea "Happy Hour" de la Pro TV pleacă în vacanță

Ştire online publicată Miercuri, 20 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Emisiunea "Happy Hour" de la Pro TV pleacă în vacanță la sfârșitul acestei săptămâni, după încă un sezon plin de evenimente, destăinuiri și aventuri cu vedete, în care show-ul prezentat de Cătălin Măruță a fost lider incontestabil de audiență, potrivit unui comunicat, citat de Mediafax. Cu invitați surpriză pentru ultima săptămână, dar și cu două ediții "best of" cu cele mai amuzante momente "La mulți ani marca Happy Hour", difuzate pe 21 și 22 iulie, "Happy Hour" de la Pro Tv intră în vacanță.Cătălin Măruță se declară foarte mulțumit de acest sezon al emisiunii "Happy Hour", pe care se pregătește zilele acestea să-l închidă."Mi-a plăcut tot, cred că a fost un al patrulea an bun. Totuși, cel mai mult îmi place când reușesc să surprind publicul, dar și invitații și cred că am reușit asta prin seria «La mulți ani marca Happy Hour». Am dus cadouri inedite, i-am păcălit pe invitații mei și i-am arătat așa cum sunt ei când nu știu că sunt filmați. Audiențele și mesajele de la cei de-acasă ne-au convins că tot ce-a făcut echipa asta, toată munca adunată a dat roade, practic".Totodată, Măruță spune că mulți invitați i-au adus satisfacții."Cel mai recent, cred, a fost când am reușit să-i găsesc un loc de muncă Ioanei Tufar, după mai multe perioade de probă nereușite. Nu credeam cu adevărat în hotărârea ei, dar mi-a arătat în fiecare zi în care am filmat-o la serviciu că își dorește din tot sufletul să se angajeze prima oară și viața ei să intre în sfârșit pe un făgaș normal. Mi-a adus mari mulțumiri și faptul că am putut arăta evoluția situației lui Pepe, de la casa devastată până la divorț și renovare. A fost o perioadă dificilă pentru cei implicați direct și mă bucur că am putut să arătăm necenzurat și necosmetizat adevărul lui Pepe. Sigur că am o mulțumire în plus atunci când am ocazia să fac o bucurie cuiva călătorind, de exemplu, într-o țară nordică, să duc un mesaj de suflet, ori însoțind niște îndrăgostiți foarte mondeni prin Germania, ori ascultând cum o mare cântăreață anunță la «Happy Hour», în premieră, că e însărcinată și se mărită - e vorba de Luminița Anghel, știți. Dar exemplele sunt multe".Întrebat pe cine ar vrea să vadă pe Happylica dacă pentru o seară ar fi doar telespectator în fața televizorului, vedeta Pro TV se amuză.