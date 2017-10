Emisiunea Andreei Marin, pe cale de dispariţie?

Emisiunea Andreei Marin, pe cale de dispariție?

Ştire online publicată Miercuri, 04 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Se pare că Andreea Marin a intrat în gura cârcotașilor care spun despre show-ul pe care îl prezintă la TVR că ar urma să fie scos din grilă.„Zâna” le închide gura răuvoitorilor, susținând că producția de la postul public urmează un trend ascendent în privința audiențelor.Mai mult, ar fi devenit un concurent incomod pentru emisiunile din același interval orar de la alte două posturi de top: PRO TV și Antena 1.„Da, ne-a fost foarte greu la început să convingem sponsorii să vină alături de noi, pentru că nu mai aveau miza audienței de multă vreme. Acum, însă, situația s-a schimbat radical, pentru că am ajuns să urcăm pe locul trei pe o mare parte a emisiunii, după PRO TV și Antena 1, care au show-uri consacrate de multă vreme duminica seara. Am urcat constant în audiențe, am pornit de la nimic și am construit un format complex, lipsit de bârfă, scandaluri și vulgaritate, cu oameni valoroși, într-o perioada în care încercarea de a impune calitatea în televiziune pare un act sinucigaș”, a declarat Andreea Marin, pentru libertatea.ro.