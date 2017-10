Eminem a ajuns la albumul nr. 6

Sâmbătă, 18 Octombrie 2008.

Eminem, celebrul cântăreț hip-hop american, a confirmat titlul celui de-al șaselea lui album de studio, „Relapse”, în timpul unui interviu acordat unui post de radio cu ocazia lansării cărții sale, „The Way I Am”. În cadrul aceleiași emisiune radiofonice, Eminem a difuzat piesa „I’m Having a Relapse“, care va fi inclusă pe cel mai recent album al său. „Au circulat multe zvonuri în jurul numelui acestui album, dar toate au fost false”, a mărturisit Eminem în timpul emisiunii difuzate de postul de radio Sirius Satellite. Artistul nu a anunțat data oficială a lansării, dar presa americană indica în urmă cu câteva săptămâni că albumul va putea fi găsit pe rafturile magazinelor înainte de sfârșitul acestui an. Cel mai recent album lansat de Eminem a fost „Curtain Call: The Hits”, din 2005, care s-a vândut în 2,9 milioane de copii în Statele Unite, conform Nielson SoundScan. Precedentul album a fost „Encore”, din 2004, care s-a vândut în 5,1 milioane exemplare. Eminem a încercat, în ultimii ani, să lupte împotriva dependenței de droguri, fiind internat în repetate rânduri în clinici de dezintoxicare. În plus, rapper-ul a divorțat, în decembrie 2006, de soția sa, Kim, cei doi luptându-se în justiție pentru custodia fiicei lor, a cărei tutelă este deținută în prezent de star. Eminem a realizat, în timpul carierei sale, șase albume care s-au vândut în 60 de milioane de exemplare în toată lumea.