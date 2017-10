Elton John şi David Furnish vor avea un al doilea copil

Elton John și David Furnish vor avea un al doilea copil

Elton John și David Furnish așteaptă un al doilea copil care va fi născut de aceeași femeie care a fost mamă surogat pentru primul lor fiu, Zachary. Se pare că sarcina femeii este într-o fază avansată, informează contactmusic.com, citând surse apropiate cuplului.„Elton și David o iubesc pe această doamnă ca pe o soră și se simt îndatorați pe viață față de ea”, a declarat o sursă pentru tabloidul „Daily Mirror”, adăugând că identitatea acesteia nu va fi dezvăluită niciodată.Elton a declarat că regretă că a așteptat atât de mult să devină tată, pentru că este cel mai minunat lucru care i se putea întâmpla.Elton John a devenit, alături de partenerul său de viață, David Furnish, tatăl unui băiețel, Zachary, cu ajutorul unei mame surogat, în decembrie 2010.Elton John s-a căsătorit cu partenerul său de viață în 2005.Muzicianul a declarat, într-un interviu acordat în iulie televiziunii NBC, că se teme puțin de momentul în care fiul său îl va întreba de ce nu are o mămică.„Va fi dureros pentru el când va crește și va înțelege că nu are o mămică. Însă e foarte fericit. Nu am văzut niciodată un copil atât de mulțumit. Iar voi nu ați văzut niciodată doi oameni mai mulțumiți decât David și cu mine”.