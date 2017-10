Elton John se va căsători cu partenerul său de viaţă, David Furnish

Elton John se va căsători cu partenerul său de viață, David Furnish

Ştire online publicată Duminică, 30 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Elton John și partenerul său de viață, David Furnish, care trăiesc într-o uniune civilă, urmează să se căsătorească, după ce, sâmbătă, o lege istorică ce legalizează căsătoriile între persoanele de același sex a intrat în vigoare în Anglia și Țara Galilor, informează contactmusic.com."Eu și Elton ne vom căsători", a declarat David Furnish pentru publicația Attitude. "Ca un cuplu de profil înalt, considerăm că este datoria noastră să o facem, ca să ne asigurăm că toată lumea știe că acest lucru este ceva la care mulți homosexuali care trăiesc în această țară n-au visat că se va întâmpla", a mai spus acesta.După ce vreme de mai mulți ani au fost "parteneri", cei doi vor putea, în sfârșit, să se numească "soț și soț"."Ca artist, (Elton) este conștient că, orice spune și face, oamenii vor lua notițe. Așa că ce mod mai bun de a sărbători acest moment istoric în timp?", a mai spus acesta. "Eu și Elton credem că este o diferență enormă între a numi pe cineva 'partenerul' tău și a-l numi 'soțul' tău", a completat Furnish, citat de contactmusic.com.Primele căsătorii între persoane de același sex au fost oficiate sâmbătă imediat după miezul nopții în Țara Galilor și Anglia - steaguri în culorile curcubeului fluturând la Londra pe clădirile ministeriale -, după intrarea în vigoare a acestei "legi privind egalitatea", foarte așteptată, aceasta fiind ultima etapă dintr-o luptă lungă dusă de apărătorii drepturilor homosexualilor.Primele căsătorii între gay și lesbiene au fost oficiate imediat, în speranța de a deveni primul cuplu care spune "da", un moment calificat drept "important pentru țară" de premierul britanic David Cameron."Pentru a explica lucrurile mai simplu, în Marea Britanie nu are importanță dacă ești heterosexual sau homosexual - statul îți va recunoaște relația în același fel", a declarat Cameron.Artistul britanic Elton John, una dintre cele mai proeminente celebrități gay din lume, locuiește cu partenerul său de viață, David Furnish, într-o uniune civilă din 2005 și au împreună doi copii."Când Zachary și Elijah vor crește și vor avea copii, vor trăi - să sperăm - într-o lume unde toată lumea poate fi egală, unde să fii căsătorit nu ține de faptul că ești heterosexual sau homosexual, ci pur și simplu că ești om", a mai spus David Furnish.Elton John a militat pentru drepturile persoanelor gay în Marea Britanie și în Ucraina, țară care i-a refuzat dreptul, în 2009, de a adopta un copil, din cauza vârstei și a stării sale civile.Într-o carieră de aproape cinci decenii, Elton John a reușit să vândă peste 250 de milioane de albume în toată lumea și a avut peste 50 de hituri TOP 40, devenind unul dintre cei mai de succes cântăreți ai tuturor timpurilor. Elton John a fost unul dintre cele mai importante nume ale muzicii în anii '70, cu șapte albume consecutive No. 1 în Statele Unite și șase single-uri No. 1. Succesul său a avut un impact puternic în muzica pop și a condus la creșterea popularității pianului în rock'n'roll.El continuă să fie un simbol al vieții publice și a fost foarte implicat în lupta anti-SIDA, după sfârșitul anilor '80. A intrat în Rock and Roll Hall of Fame în 1994 și a fost numit cavaler în 1998.