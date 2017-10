Ellen DeGeneres se mută în casa lui Brad Pitt

Ştire online publicată Luni, 19 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Prezentatoarea TV americană Ellen DeGeneres a achiziționat cu 12 milioane de dolari o proprietate din Malibu a actorului Brad Pitt, potrivit people.com.Luxoasa proprietate este formată din două case, are piscină, teren de tenis și grădini imense. În plus, are vedere la Oceanul Pacific și o plajă privată.Luna trecută, Ellen DeGeneres și soția sa, Portia de Rossi, au scos la vânzare vila pe care o dețin în Beverly Hills și care valorează 49 de milioane de dolari, deoarece doreau să-și cumpere „ceva mai mic”.Brad Pitt și partenera sa, Angelina Jolie, mai dețin proprietăți în Italia, Los Angeles, New Orleans, Cambodgia și Franța.