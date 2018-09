Elena Udrea a născut în toiul nopţii, fără medic. "Asistentele erau speriate"

Elena Udrea a născut în toiul nopții, fără medic. "Asistentele erau speriate"

Elena Udrea, care se află în Costa Rica încă din luna februarie a acestui an, a povestit emoțiile prin care a trecut în timpul nașterii declanșate înainte de vreme.



”Am fost luați prin surprindere, când am fost la control. Medici au aproximat nașterea în 48 de ore și am rămas în spital. La patru dimineața, când eu deja nășteam, în spital nu erau decât asistentele speriate”, a povestit Elena Udrea pentru Viva.





”Am născut total natural, pe viu. Când au venit și medicii, în cinci minute am născut”, a adăugat aceasta.



Elena Udrea se află în Costa Rica din luna februarie a acestui an, unde a plecat după ce, în România au fost deschise pe numele ei mai multe dosare pentru fapte de corupție. De altfel, în perioada de când se află în Costa Rica, Udrea a și fost condamnată în Dosarul ”Gala Bute”. În numărul din septembrie al revistei VIVA!, Elena Udrea a pozat într-un pictorial inedit.







Fostul ministru a născut, joi, în Costa Rica, o fetiță perfect sănătoasă. Elena Udrea a născut fără medic, natural, în toiul nopții, cu o lună și o săptămână înainte de data preconizată a nașterii.