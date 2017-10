Elena Gheorghe, tristă şi amăgită!

Elena Gheorghe, tristă și amăgită!

Ştire online publicată Luni, 23 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Frumoasa cântăreață iubește muntele și zăpada! Vedeta și-ar dori să ningă și în Capitală, însă nu prea are noroc.Artista le-a dăruit fanilor internauți o fotografie pe care și-a făcut-o weekend-ul trecut la munte. Artista este înnebunită după veșmântul alb al zăpezii.“Neața! Off ..... ce frumos ar fi dacă am avea zăpadă și în București! Mă amagesc cu poza de la munte din week-end-ul trecut! Cine vrea zăpadă?”, a scris vedeta pe Facebook.Până ce întreaga zonă a Capitalei va fi acoperită de un strat alb, Elena Gheorghe se pregătește pentru un nou videoclip.Vedeta nu vrea să-și abandoneze nicio clipă cariera, ea se pregătește intens pentru videoclipul piesei "Your Captain Tonight".