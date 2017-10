Elena Ceauşescu - personaj într-un documentar despre cele mai detestate prime doamne

Elena Ceaușescu - personaj într-un documentar despre cele mai detestate prime doamne

Ştire online publicată Luni, 21 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Elena Ceaușescu va fi unul dintre personajele documentarului „Wanted First Ladies”, regizat de Joel Soler și produs de Angela Crăciun, un film care va prezenta portrete ale unora dintre soțiile dictatorilor secolului XX. Joel Soler și Angela Crăciun au fost prezenți, săptămâna trecută, la București, pentru a realiza interviuri cu persoane care au cunoscut-o pe Elena Ceaușescu. Aceștia au intervievat atât oameni care i-au fost apropiați soției dictatorului român, Nicolae Ceaușescu, dar și persoane care au participat la procesul din 1989, urmat de execuția cuplului prezidențial. „Am obținut mărturii intime despre ea. Opiniile sunt foarte variate. Toate aceste femei au avut o viață alături de soții lor, dar au avut și o viață personală, care este, probabil, mai puțin cunoscută”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Angela Crăciun. Printre motivele pentru care Angela Crăciun s-a alăturat proiectului „Wanted First Ladies” se numără, pe de o parte, faptul că ea însăși este femeie, iar pe de altă parte, faptul că este de origine română. Potrivit regizorului Joel Soler, unul dintre scopurile documentarului este prezentarea faptului că Occidentul a fost „complice” la celebritatea acestor femei. „În Europa se crede că Elena Ceaușescu era una dintre cele mai rele femei din politică, din secolul XX, dar am avut și noi (Occidentul, n.r.) responsabilitatea noastră prin faptul că am celebrat-o cu diplome de onoare. (...) Imelda Marcos (soția dictatorului filipinez Ferdinand Marcos, n.r.) avea relații cu chinezii, cu rușii. Când au hotărât că nu le mai este de folos, i-au retras meritele”, a povestit Joel Soler. Regizorul a precizat, însă, că documentarul nu încearcă să transforme fostele prime doamne în „îngeri”. „Scopul filmului este să arătăm cine au fost femeile acestea și care a fost rolul lor politic și să arătăm cum au câștigat și cum au folosit ele puterea”, a afirmat Joel Soler. El a mai spus că unele dintre primele doamne, deși nu au avut funcții politice, au fost condam-nate pentru faptele soților lor. „Doamna Amin Dada (soția dictatorului din Uganda, n.r.) nu a avut nimic de-a face cu crimele soțului său, dar a fost condamnată la doi ani de închisoare în Marea Britanie, pentru că a deschis un restaurant care nu respecta normele sanitare”, a povestit Joel Soler. „Sperăm că vom găsi răspunsuri obiective, care vor respecta istoria”, a spus și Angela Crăciun. Documentarul va prezenta opt portrete de soții de dictator. Până în prezent, pe lângă documentarea referitoare la Elena Ceaușescu, Joel Soler a mai discutat cu soția liderului khmerilor roșii, Pol Pot, responsabil de genocidul din Cambogia, și cu Imelda Marcos.