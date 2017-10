Ele au exagerat cu dietele!

Ştire online publicată Miercuri, 14 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Vedetele autohtone sunt în permanență obsedate de perfec-țiune. Pentru a fi slabe, multe dintre ele recurg la diete draconice, se înfometează sau devin chiar anorexice. Click! a întocmit un top cinci al vedetelor care au ajuns să fie îngrijorător de slabe.Pe primul loc se situează Daniela Crudu. Criticată în urmă cu un an pentru creșterea bruscă în greutate, fosta asistentă a căzut rapid în extrema cealaltă. Bruneta a ajuns să cântărească numai 50 kg, la o înălțime de 1,72 m.Bianca Drăgușanu este și ea recunoscută pentru o siluetă trasă prin inel. Vedeta a discutat de multe ori despre ulcerul și diabetul de care suferă, afecțiuni provocate de înfometare.Mădălina Pamfile a fost și ea în pragul unor probleme de sănătate din cauza înfometării. Ea cântărește doar 51 de kilograme și are o înălțime de 1,78 m.Cosmina Păsărin a fost suspectată de mulți că ar fi anorexică. Vedeta a dezmințit zvonurile și a explicat că are doar o alimentație sănătoasă, bazată pe fructe, legume și iaurturi.Xonia a trecut prin multe schimbări ale siluetei, ajungând să fie anorexică, în adolescență, scrie click.ro.