Elan Schwartzenberg renunţă la mall-ul din Parcul Tăbăcărie

Elan Schwartzenberg renunță la mall-ul din Parcul Tăbăcărie

Ştire online publicată Marţi, 17 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Deși nu a trecut decât un an și jumătate de la inaugurarea mall-ului din Parcul Tăbăcărie din Constanța, Elan Schwartzenberg, deținătorul acestuia, renunță la investiție, anunță revista „Q Magazine”. City Mall este cel mai mare centru comercial din Constanța, acela care, însă, a dat naștere unui val de controverse, mai ales din partea organizațiilor non guvernamentale, și asta deoarece a fost construit pe o suprafață din parc, spațiu verde de care constănțenii au fost astfel privați. Interesele financiare ale administrației publice locale constănțene au cântărit mai mult decât dreptul locuitorilor la un mediu sănătos. Și asta în condițiile în care suprafața de spațiu verde care revine fiecărui constănțean este oricum sub cea recomandată de Uniunea Europeană. Mall-ul este deținut, se arată în revista „Q Magazine”, de Compania Neocity Group Romania, controlată de omul de afaceri Elan Schwartzenberg. Planurile firmei au cunoscut, însă, o reorientare și asta pentru că, la începutul acestui an, din cauza crizei financiare, compania și-a sistat temporar activitatea, blocând toate proiectele demarate în România. Investiția inițială de la mall-ul din Constanța a fost de 70 de milioane de euro și urma să fie amortizată în șapte, opt ani. Ea a fost, însă, scoasă la vânzare recent, prețul de pornire al tranzacției fiind de 102 milioane euro.