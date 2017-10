El JURĂ că o IUBEȘTE, ea că o HĂRȚUIEȘTE!

Marţi, 22 Octombrie 2013

Marco Pisani, afaceristul care susține că se iubește cu Anda Adam, a făcut noi dezvăluiri despre relația sa cu actuala iubită a lui Cătălin Botezatu. Deși prietenii Andei susțin că artista este furioasă pe acesta și intenționează să-l dea în judecată, italianul nu se sperie și oferă declarații picante. Milionarul a declarat, la emisiunea "La Măruță", că a vizitat-o de două ori pe Anda la București și chiar a dormit în patul ei."Am cunoscut-o anul trecut, în clubul meu. Ea a cerut numărul meu de telefon și apoi am vorbit. I-am trimis flori, dar cred că are o grămadă de fani care îi trimit. Am fost la ea la București, are o casă foarte frumoasă. Am dormit o dată la ea, deși am vizitat-o de două ori. Are un pat foarte înalt din care am căzut", a declarat italianul pentru emisiunea "La Măruță". "Cred că îi e frică să nu îi stric imaginea. Se ferea să ne vedem în public, se temea pentru imaginea sa", a încercat să explice acesta atitudinea secretoasă a Andei, scrie ziarulring.ro.