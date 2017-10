"E trist când ajungi din amantă soţie. Ştii că locul amantei rămâne gol"

"E trist când ajungi din amantă soție. Știi că locul amantei rămâne gol"

Ştire online publicată Luni, 11 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

După ce Valentina Pe-linel a făcut public faptul că va deveni mămică, iar pe buzele majorității stă numele lui Cristi Borcea ca fiind tatăl, declarațiile curg șiroaie.Roxana Iliescu, prietenă bună cu Valentina, a vorbit despre situația blondei. Jurnalista susține că Alina Borcea nu ar trebui să se gândească la un divorț, deoarece „rivala” ei este pregătită să își crească singură copilul.„Am vorbit cu Valentina și știam de mult de această sarcină. Era evident că nu putea să se mai ascundă foarte mult și nici nu a fost intenția ei să facă asta. Dar, ca fiecare femeie, de obicei în primul trimestru nu vor-bești despre sarcină. E decizia fiecărei femei în parte.Ea a ieșit și a spus cât a considerat că e ok să spună. Eu am întrebat-o dacă e un copil dorit și mi-a confirmat că e dorit de ambele părți. Mi-a spus că e pregătită să își crească copilul singură și este asumată în hotărârea ei.Valentina nu a pronunțat cuvântul divorț și nici că va fi cu tatăl copilului. Alina a fost cea care a ieșit și a spus că nu divorțează. Dar cine i-a cerut asta? Nu e primul copil al lui Borcea care a-pare... Cred că nici Cristi Borcea nu știe ce va face. Nu cred că se pune problema acum de un divorț, de o reglare de conturi. E pur și simplu un copil și Valentina l-a făcut pentru ea.De-a lungul timpului, Alina s-a luptat mereu pentru Cristi Borcea. E trist că trebuie să lupți pentru un bărbat cu care ești de atâta amar de vreme. Ea a luptat și cu Mihaela Borcea.Acum, în calitate de soție, se luptă cu toată lumea. Ea nu se simte sigură cu ea însăși. Ea a ieșit la război, nu Valentina. Știu că Valentina este prietenă cu Mihaela, de Alina nu știu. Suferințele Alinei nu au legătură cu Valentina. A fost cea mai tristă mireasă pe care am văzut-o în viața mea. Știi cum se spune în popor... e trist când ajungi din amantă soție, pentru că știi că locul amantei rămâne gol”, a spus Roxana Iliescu, la Antena Stars, citează libertatea.ro.