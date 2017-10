E simpatică, dar nu şi senzuală

E simpatică, dar nu și senzuală

20 Martie 2008

Sarah Jessica Parker, protagonista serialului TV de succes „Totul despre sex”, a mărturisit că a fost extrem de deranjată după ce, în toamna anului trecut, s-a situat pe primul loc în topul celor mai puțin senzuale femei din lume, realizat de revista „Maxim”. Cititorii revistei „Maxim” au fost de părere că Sarah Jessica Parker este femeia cea mai puțin senzuală din lume, oricât de mult s-ar chinui companiile de cosmetice, producătorii de la Hollywood sau revistele de modă s-o transforme într-o zeiță, informează dailymail.co.uk. Parker, în vârstă de 43 de ani, a spus că rezultatul topului realizat de revista Maxim a fost „brutal” și l-a afectat și pe soțul ei, actorul Matthew Broderick. Parker a mărturisit, de asemenea, că titlul a fost la fel de greu de înghițit ca o pastilă. Totuși, actrița nu se poate plânge din cauza aspectului său fizic pentru că, după încheierea filmărilor la serialul „Totul despre sex”, a câștigat frumoasa sumă de 12,5 milioane de lire sterline (25 de milioane de dolari) numai din contracte publicitare, mai mult decât au obținut cele trei foste colege ale sale, Kim Cattrall, Kristin Davis și Cynthia Nixon, la un loc. Actrița are contracte cu firme precum Gap, Garnier și Steve and Barry. Alături de ea, în acest top au mai fost incluse turbulenta divă soul Amy Winehouse, actrița de origine asiatică din serialul TV „Anatomia lui Grey”, Sandra Oh, Madonna și Britney Spears.