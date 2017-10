E oficial! Lady Gaga va concerta în România

Ştire online publicată Marţi, 10 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Lady Gaga va susține un concert în România, în luna august a acestui an. Cântăreața va cânta pe National Arena, iar biletele vor avea prețuri cuprinse între 130 și 495 de lei.Surse din cadrul organizatorilor au declarat pentru Ring că Lady Gaga a inclus Bucureștiul pe lista orașelor din toată lumea în care va ajunge cu turneul său „The Born This Way Ball”. Concertul va fi programat pe 16 august, iar biletele vor fi scoase la vânzare în curând.