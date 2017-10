E oficial! Ilinca Vandici şi Liviu Vârciu formează un cuplu!

E oficial! Ilinca Vandici și Liviu Vârciu formează un cuplu!

Ieri, Liviu Vârciu și Ilinca Vandici au recunoscut că formează un cuplu."Am luat masa împreună! Datorită vouă, mi-am făcut curaj să iau calul de hățuri și inima în dinți și să o invit în oraș. Am ieșit la masă și am povestit despre prietenia noastră. Ne simțim bine împreună. Eu am venit să iau masa și să mă simt bine alături de ea și de prietenii noștri. Mi-au distrus intimitatea și seara paparazzii. Dacă vrem să dăm declarații, o vom da. Lumea mă știe bine, nu avem ce ascunde! Respectați-ne decizia", a spus Liviu."Relația asta o să fie frumoasă, am încredere în mine, în ce simt pentru ea. Nu mi-e teamă de concurență. Sunt minunat, de-aia am început relația asta. Lăsați-ne în pace să ne trăim povestea de dragoste", a spus el.