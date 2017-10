După sex, bărbaţii cred că arată mai bine, femeile mai rău

După sex, bărbații cred că arată mai bine, femeile mai rău

Ştire online publicată Joi, 07 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Adolescentii, atat de sex masculin, cat si feminin isi schimba satisfactia in privinta aspectului lor fizic dupa ce fac sex pentru prima data, scrie portalul sexgen.ro. Cercetatorii au descoperit ca, pe termen scurt, subiectii de sex masculin au fost mai multumiti de imaginea corpului lor dupa ce au facut sex pentru prima data, in timp ce subiectii de sex feminin au fost mai putin satisfacute de aspectul lor in aceeasi situatie. Aceasta tendinta nu a fost evidenta pe termen lung, deoarece femeile isi mentin o mai buna imagine a corpului lor de-a lungul timpului decat barbatii. Desi multe campanii promoveaza sexul protejat printre adolescenti pentru a limita sarcinile nedorite si bolile cu transmitere sexuala, putine cercetari au fost realizate pentru a urmari efectele psihologice in urma primului contact sexual.