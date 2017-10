Duncan şi Lee, despre experienţele sexuale din perioada Blue

Duncan și Lee, despre experiențele sexuale din perioada Blue

Marţi, 11 Decembrie 2012

Duncan James și Lee Ryan le-au vorbit colegilor de la Apropo. ro despre experiențele lor sexuale, de pe vremea când Blue era una dintre cele mai iubite trupe.Lee Ryan (29) a declarat că a făcut sex în trei cu Duncan James (34), înainte să afle că acesta este bisexual.„Când eram tineri am avut o mulțime de experiențe și poate acum dacă ne uităm în urmă nu mai suntem atât de surprinși. Ne-am distrat cât am fost tineri, am trăit un vis. Am făcut o gră-madă de nebunii. Însă acum suntem mai mari, am devenit părinți și gândim mai matur”, a afirmat Duncan.