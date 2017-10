Dumitru Tudor o face praf pe Ana Maria Prodan

Ştire online publicată Marţi, 11 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Impresarul a pornit o nouă rundă din lupta pe care o are cu Ana Maria Prodan și a postat pe pagina personală de pe internet câteva rânduri pline de acuze dure la adresa președintelui de la U Cluj, scrie cancan.ro.Dumitru Tudor este convins că Ana Maria Prodan este la baza tuturor problemelor pe care le are Universitatea în ultima perioadă și nu a menajat-o deloc pe rivala sa. „Oameni buni, ce vă spuneam acum ceva vreme?! Pe unde trece curva de Prodanca nu mai crește nici iarba. Dacă ea a fost în stare să mă fure pe mine de bani, vă dați seama cât de periculoasă și perversă poate să fie. Eu, care am ajutat-o și am băgat-o în fotbal, m-am certat cu toată țara pentru ea și i-am pus parte la toată lumea! Dar există o vorbă în jargon de șmecherie, în care se spune că pe curvă o prinzi cu ea în gură și ea spune că mănâncă banane”, a atacat Dumitru Tudor. Impresarul și-a continuat discursul și i-a sugerat oficialei de la „U” o variantă pentru a obține bani pentru echipă: „A început să certe personalitățile orașului că nu îi dau ei bani să conducă echipa; păi eu îi fac o propunere ca să facă rost de bani și să cumpere echipa pe banii ei, să se ducă pe centură la Băneasa și într-un an de zile face bani mulți, că e meseriașă”.