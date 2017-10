Duminică, 7 martie: „And the Oscar goes to…”

Miercuri, 03 Martie 2010

Pe 7 martie vor fi decernate Premiile Academiei Americane de film, mai cunoscute sub numele de Premiile Oscar. Ceremonia, care acum se află la venerabila vârstă de 82 de primăveri, va fi găzduită de Alec Baldwin și Steve Martin. „Avatar” - favorizat datorită popularității Noul sistem de vot pentru alegerea câștigătorului la categoria Cea mai bună peliculă a premiilor Oscar, potrivit căruia votanții clasifică în ordinea preferințelor cele zece filme nominalizate, favorizează filmele populare, de genul „Avatar”, potrivit analiștilor consultați de AFP. Pentru cea de-a 82-a ceremonie a premiilor Oscar, care va avea loc duminică, la Kodak Theatre din Hollywood, organizatorii au cerut votanților să clasifice cele zece filme nominalizate în ordinea preferinței. Până la ediția de anul acesta votanții aveau sarcina de a selecta un singur film, cel favorit. Rezultatele vor fi calculate pe baza unui sistem complex, care va permite PricewaterhouseCoopers, firma care se ocupă de contabilizarea voturilor, să desemneze învingător filmul care a primit susținere din partea majorității votanților. „Este puțin probabil ca premiul să revină unui film neprevăzut”, este de părere sociologul Gabriel Rossman, profesor la Universitatea din California. Potrivit acestuia, peliculele precum „Inglorious Basterds”, care au atras și comentarii pozitive, dar și negative, au cel mai mult de pierdut prin aplicarea noului sistem. Creșterea numărului de pelicule nominalizate pentru Cel mai bun film, de la cinci, la zece, a permis intrarea în „club” a unor pelicule populare precum „Avatar”, dar și a unor filme din genuri neglijate, precum SF („District 9”) sau animație („Up”). Decizia de creștere a numărului peliculelor a fost luată de Academia Americană de Film pentru a crește suspansul, în încercarea de a reda culoare spectacolului, care a înregistrat în ultimii ani din ce în ce mai puțini spectatori. Sistemul de vot introdus anul acesta este folosit de multă vreme în rundele de votare pentru determinarea nominalizărilor la majoritatea categoriilor, dar nu a mai fost folosit din 1945 în votul final pentru alegerea celei mai bune pelicule. Pentru stabilirea filmului câștigător, PricewaterhouseCoopers va contabiliza, în primul rând, numărul de locuri I obținute de fiecare film în parte. Dacă unul dintre filme obține mai mult de 50% dintre voturile pentru locul I, el va fi automat declarat câștigător. Dacă niciun film nu va obține majoritatea, peliculele nominalizate vor fi eliminate progresiv, în funcție de numărul de nominalizări obținute pentru locul I. Când un film este eliminat dintr-un clasament în care fusese desemnat lider, pelicula clasată pe locul al doilea în acel grup de voturi va trece pe locul întâi, astfel că se va face o nouă numărătoare a voturilor pentru prima poziție. Eliminările și renumărarea vor continua până când va rămâne un singur film, care va fi declarat câștigător. Premiile Oscar, considerate drept cele mai importante distincții ale cinematografiei mondiale, sunt acordate, din 1929 încoace, de Academia Americană de Film. Aceasta a luat ființă pe 11 mai 1927, ca organizație profesională dedicată avansării artei și tehnologiilor de producere a filmelor. James Cameron își dispută cu fosta soție statueta La șapte ani de la ceremonia Oscar în cadrul căreia regizorul Michael Moore a fost huiduit pe scenă pentru că a criticat invazia SUA în Irak, o peliculă care prezintă conflictul din punctul de vedere al soldaților însărcinați cu deminarea este favorită pentru premiul de Cel mai bun film, scrie AFP. Cu mai puțin de o săptămână înaintea ceremoniei de decernare a premiilor Oscar, pelicula „The Hurt Locker”, regizată de Kathryn Bigelow, nominalizată la nouă categorii, este considerată favorită. Potrivit specialiștilor în industria cinematografică, dacă pelicula va fi distinsă cu Oscarul pentru cel mai bun film, va pune capăt „blestemului” pus asupra peliculelor despre războaiele din Irak sau Afganistan, care au fost criticate și nu au avut succes comercial. Mai multe filme cu acest subiect au fost lansate în ultimii ani, printre care „Lions for Lambs” (2007) al lui Robert Redford, „Redacted” regizat de Brian De Palma și „In the Valley of Elah” (2007) al lui Paul Haggis, fără a convinge publicul și criticii. Succesul „The Hurt Locker” și multitudinea premiilor obținute la Hollywood și în întreaga lume (aproximativ 70) au forțat analiștii să-și revizuiască modul de gândire potrivit căruia niciodată nu se va impune o peliculă despre conflicte care nu sunt populare. Tom O’Neil, specialist în premiile de la Hollywood al cotidianului „Los Angeles Times”, asigură că pelicula regizată de Kathryn Bigelow a reușit acolo unde altele au eșuat pentru că nu oferă doar punctul de vedere politic asupra războiului din Irak. Deși pelicula a atras criticile mai multor asociații de veterani de război, care consideră că reprezentarea muncii soldaților însărcinați cu deminarea nu este realistă, alții îl aplaudă la scenă deschisă. Reprezentanții Fundației pentru Deminare apreciază pelicula pentru că pune în lumină profesia de deminor, ignorată de multe persoane. Drama regizată de fosta soție a lui James Cameron, povestea unei unități de deminare din Irak, a fost distinsă cu șase premii la BAFTA, eclipsând pelicula „Avatar”, care a primit doar două distincții, pentru efecte speciale și design de producție, deși ambele pelicule au fost nominalizate la câte opt categorii. Cele două pelicule merg umăr la umăr și în competiția pentru Oscar, premii care vor fi decernate pe 7 martie, unde au câte nouă nominalizări.