Duffy şi Massive Attack, printre câştigătorii Ivor Novello

Duffy și Massive Attack, printre câștigătorii Ivor Novello

Ştire online publicată Luni, 25 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața galeză Duffy, formațiile britanice Tings Tings, Coldplay și Elbow, precum și pionierii muzicii trip hop Massive Attack s-au numărat printre câștigătorii celei de-a 54-a ediții a premiilor Ivor Novello, care au fost decernate joi seară, la Londra, informează Billboard. Premiile Ivor Novello, unele dintre cele mai prestigioase distincții ale industriei muzicale britanice, recompensează compozitorii și cântăreții britanici. La ceremonia care a avut loc joi seară, trupa indie-rock Elbow a câștigat două premii, pentru cel mai bun cântec contemporan („Grounds For Divorce”) și pentru cel mai bun cântec - din punct de vedere al melodiei și al versurilor („One Day Like This”). Duo-ul Ting Tings, care în iulie va concerta și la București, în festivalul B’estfest, a primit premiul pentru cel mai bun album – „We Started Nothing” - acesta fiind și materialul lor de debut. Formația a devansat astfel artiști consacrați, precum Coldplay și Duffy. De asemenea, formația Massive Attack a primit un premiu pentru contribuția extraordinară adusă la dezvoltarea muzicii britanice. Jonny Greenwood, din trupa Radiohead, a câștigat premiul pentru cea mai bună coloană sonoră originală, pentru filmul „Va curge sânge/ There Will Be Blood”. De asemenea, au fost acordate și o serie de premii speciale: lui Vince Clark, pentru „o extraordinară colecție de piese”, lui Edwyn Collins - premiul Ivors inspiration, lui Eg White - compozitorul anului și lui Smokey Robinson - premiul special internațional. Premiile și-au primit numele de la actorul, compozitorul și cântărețul galez Ivor Novello, care a fost unul dintre cei mai mari artiști britanici ai începutului de secol XX.