Dragoste mare, după eliberare. Elena Udrea confirmă noua sa relaţie: "Mă bucur că am un bărbat ca Valentin lângă mine"

Dragoste mare, după eliberare. Elena Udrea confirmă noua sa relație: "Mă bucur că am un bărbat ca Valentin lângă mine"

Ştire online publicată Vineri, 26 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Este frumoasă, puternică, și mai nou...îndrăgostită. După ce a pus punct relației de iubire pe care a trăit-o alături de omul de afaceri Dorin Cocoș, fosta șefă de la Turism, Elena Udrea, recent eliberată din închisoare și anchetată sub control judiciar, simte din nou fiorii iubirii.Jurnaliștii de la ziarul Cancan au dat publicității câteva imagini cu cei doi îndrăgostiți, Elena Udrea și Valentin - după cum precizează jurnaliștii că îl cheamă pe noul iubit al fostei "blonde de la Cotroceni". Cei doi au fost surprinși la miezul nopții, pe terasa unui restaurant de lux din Herăstrău."Au trecut doi ani de când am divorțat și, vă mărturisesc sincer, mă bucur că am un bărbat ca Valentin lângă mine. Eu sunt o persoană care crede în dragoste. El este omul care s-a aflat alături de mine în cea mai grea perioadă a vieții mele, într-un moment în care prieteni vechi au ales să se îndepărteze, să se dezică de mine”, a recunoscut Elena Udrea pentru cancan.ro.Mai mult, Elena Udrea se consideră norocoasă că are alături un bărbat care a sprijinit-o în momentele grele prin care a trecut: "A fost la mine în vizită, la arest, și m-a susținut permanent. N-aș dori însă să transform această poveste frumoasă într-una publică, întrucât e parte din viața mea privată și nu aș vrea să o expun tuturor!”, scrie realitatea.net.foto: cancan.ro