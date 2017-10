Două vedete au rămas şomere: "Cu noi nu ştim ce se va întâmpla"

Două vedete au rămas șomere: "Cu noi nu știm ce se va întâmpla"

Ştire online publicată Luni, 25 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Au prezentat timp de doi ani emisiunea "Draga mea prietenă", unde au înlocuit-o pe Gabriela Cristea, însă postul Kanal D a decis să nu mai continue colaborarea cu Cristina Cioran și Paula Chirilă."Da, este adevărat! Am fost anunțate că se vor schimba prezentatorii emisiunii «Draga mea prietenă». Cu noi nu știm ce se va întâmpla. Nu este nimic sigur, nu este nimic sigur în meseria asta! Nu ni s-a reproșat nimic. E o decizie de management. Poate că vor să schimbe linia emisiunii, să meargă mai mult pe monden... Contractul nostru cu ei s-a încheiat. Avem niște promisiuni, dar nu pot să vorbesc mai mult. Am mai avut propuneri și din alte părți, dar pe unele le-am refuzat și am ales să rămân la Kanal D. Poate ni se pregătește ceva, nu știu! Eu am colaborat foarte bine cu Kanal D și m-au tratat întotdeauna extraordinar de frumos. Nu aș avea ce să le reproșez. Deciziile luate sunt niște decizii de management, de business, și eu le înțeleg", a declarat Cristina pentru ziarulring.ro.