Dorinţa lui Bendeac pentru 2014: "SĂ MĂ CEARĂ DE BĂRBAT Iulia Albu"

Dorința lui Bendeac pentru 2014: "SĂ MĂ CEARĂ DE BĂRBAT Iulia Albu"

Ştire online publicată Luni, 30 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Mihai Bendeac este un artist mereu surprinzător, iar dorințele pe care și le-a pus și planurile de dus la îndeplinire în anul 2014 sunt la fel.Pe lângă proiectele sale pe plan profesional (care sunt multe și variate), Mihai Bendaec pare a vrea puțină stabilitate în viața lui.Numai că, artistul nu renunță așa de ușor la burlăcie, chiar dacă Mădălina Ghenea, Catrinel Menghia sau Iulia Albu, femeile pe care el le admiră cel mai mult, s-ar gândi să-l ceară de bărbat. Interesant este faptul că printre aceste frumuseți puțin accesibile o înscrie și pe Iulia Albu, cu care presa a speculat că ar avea o relație...Să i se îndeplinească oare unul dintre visuri?"REZOLUTIILE MELE PENTRU 2014: 1. Sa raman om normal si sa nu cumva sa ajung vedeta. 2. Sa castig de doua ori mai putini bani decat in 2013.3.Sa fac film. 4. Sa ma ceara Madalina Ghenea, Catrinel Menghia si Iulia Albu de barbat si eu sa zic "Neaah.." 5. Sa ma insor in Vegas si, dupa o saptamana, sa divortez in New York. 6. Sa promovez atat cat pot fenomenul "Awakening", inspirandu-i pe oameni sa-si redescopere Sinele. 7. Sa fac cele mai bune 5 show-uri de comedie din viata mea. 8. Sa-i ajut pe cei talentati sa fie pusi in valoare. 9. Sa zambesc mai mult. 10. Sa donez 10% din tot ce castig. Puuuup! PS - 11. Sa joc macar o scena cu maestrul Victor Rebengiuc", a scris actorul pe pagina sa de Facebook, scrie libertatea.ro.