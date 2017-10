Donald Trump vrea Reality Tv Show cu Britney, Paris şi Lindsay

Donald Trump vrea Reality Tv Show cu Britney, Paris și Lindsay

Ştire online publicată Joi, 23 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Donald Trump s-a numit în funcția de „octrotitor" al problematicelor staruri Britney Spears, Paris Hilton și Lindsay Lohan. Trump a declarat pentru Page Six că se gândește să încerce capriciosul trio pentru „Celebrity Apprentice". „Deocamdată negociem cu Britney. Vă imaginați că Britney ar face așa ceva?", a spus Trump, potrivit căruia micul show pe care l-a avut cântăreața nu prea a dat roade. „Dar pe ea o încântă ideea și eu cred că va fi grozavă", a completat acesta. În ceea ce o privește pe Paris Hilton, aceasta a declarat că a fost de acord să apară în show, dar ei se mai gândesc dacă starul va face parte din echipă sau nu, potrivit entertainmentwise.com. „Nu am întrebat-o încă, dar o voi suna săptămâna aceasta. Gândesc pozitiv în ceea ce o privește ...în ceea ce le privește pe toate", a declarat Trump cu referire la Lindsay Lohan.