Donald Trump cu implanturile vâlvoi

Ştire online publicată Miercuri, 11 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Pe tot parcursul carierei sale încununate de succes, Donald Trump trebuie să fi întâlnit multe momente când părul nu l-a ascultat la întâlnirile sale de afaceri. Așa s-a întâmplat și în timp ce se afla în insula Lewis, din Scoția, unde pe lângă noua afacere pusă la cale a decis să își viziteze și casa părintească, când o rafală de vânt i-a dat cu adevărat bătăi de cap. Părul i-a jucat feste miliardarului, care a ajuns pe insulă după un zbor în avionul său privat Boeing 727, pe care stă scris cu majuscule din aur Trump. Însoțit de sora lui mai mare, Maryanne, Trump a revenit pentru prima oară în Scoția, de când a fost dus acolo de mama lui, în copilărie. Mary Anne MacLeod, cea care i-a dat viață, s-a născut în satul Tong. Mai târziu, s-a căsătorit cu tatăl lui Trump, Fred, pe când se afla într-o vizită în New York. Casa modestă nu are nimic în comun cu luxul în care trăiește acum Trump. Dar în ciuda acestui inconvenient, Donald a părut încântat de întâlnirea vărului său primar. „Este foarte ușor să găsești o bucată de pământ și să construiești ceva. Dar Scoția este specială și am vrut să fac ceva unic pentru mama mea”, a declarat Trump.