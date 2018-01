Doliu în lumea muzicii! A murit, după ce a căzut pe scări

Ştire online publicată Luni, 22 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Informația despre decesul basistului Jim Rodford a fost făcută publică de formația The Kinks pe platforma online Twitter: "Cu tristețe am aflat că Jim Rodford a murit (sâmbătă, n.r.) - a susținut turnee și a înregistrat alături de The Kinks timp de mulți ani și ne va lipsi mult. Era foarte iubit de noi toți".Rodford a fost basistul trupei The Kinks timp de 18 ani, din 1978 până la destrămarea acesteia, în 1996. El a mai cântat în trupele Argent (1969 - 1976), al cărei membru fondator a fost și care este condusă de Rod Argent, vărul său, și The Zombies.