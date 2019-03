DOLIU ÎN LUMEA FILMULUI. Regizorul şi scenaristul Larry Cohen a murit

DOLIU ÎN LUMEA FILMULUI. Regizorul și scenaristul Larry Cohen a murit







Larry Cohen s-a făcut remarcat odată cu filmele horror regizate cu buget redus, majoritatea filmate în New York, scrie fanatik.ro. Toate aveau în comun aceeași abordare cu caracter social. „Cred că am fost înaintea timpului meu și încă sunt, de fapt. Vreau să spun că toate filmele pe care le-am făcut au reflectat ceea ce se întâmpla în mod social în țară „, a declarat Cohen pentru filme, în anul 2018.



„Uită-te la Bone – primul film pe care l-am făcut vreodată – despre rasism în America. Nu mi-am dat seama când am făcut-o în 1970, că 40 de ani mai târziu ar fi încă foarte, foarte relevant. Deci, dacă vă uitați la acea imagine, se ocupă într-adevăr de rasismul din America – care există încă. Oamenii sunt încă victimizați, în dreapta și în stânga", a spus acesta despre propriul film.

Doliu la Hollywood, unde ergizorul și scenaristul Larry Cohen a murit. Acesta avea 77 de ani și a fost cunoscut în special pentru filmele horror cu buget redus. Artistul aborda deseori teme cu caracter social precum „It’s Alive”, care aducea în prim-plan povestea unui bebeluș care era mutant și criminal și a fost lansat în anul 1974, abordând problema tratamentului copiilor.