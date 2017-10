Doliu în lumea filmului. Actorul Alex Giannini a murit la vârsta de 52 de ani

Actorul Alex Giannini, al cărui cel mai recent film este 'Legend' despre cei doi gangsteri gemeni Kray din Londra anilor '60, a murit vineri la vârsta de 52 de ani din cauze naturale, a anunțat reprezentantul actorului, relatează BBC News ediția online.'Talentatul și îndrăgitul actor Alex Giannini a murit pe neașteptate', a scris sâmbătă pe Twitter Felix de Wolfe, agentul actorului.'A fost o plăcere și un privilegiu să colaborez cu el', a scris pe rețeaua Twitter actrița Anna Maria Cseh.Cunoscut pentru rolurile din 'Elizabeth: The Golden Age' sau 'Miss Monday', Alex Giannini urma să apară vineri seară în spectacolul 'Mack and Mabel' de la 'Theatre Royal' din Plymouth, însă decesul actorului i-a luat prin surprindere pe toți cunoscuții și colaboratorii săi. Spectacolul a fost anulat, iar teatrul a transmis vineri seară un mesaj în memoria actorului: 'O singură stea va străluci de două ori mai puternic decât celelalte: Odihnește-te alături de îngeri Alex'.Având diferite roluri în seriale britanice precum 'The Bill', 'Dalziel', 'Pascoe', regretatul actor Alex Giannini poate fi văzut în cinematografele din SUA din 20 noiembrie în rolul gangsterului Antonio Caponigro în 'Legend', în regia lui Brian Helgeland.