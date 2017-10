Doiniţa Oancea a aflat cine i-a furat bijuteriile

Doinița Oancea a aflat cine i-a furat bijuteriile

Vineri, 22 Noiembrie 2013

Doinița Oancea a fost jefuită în vară, când i-au dispărut bijuterii de aur în valoare de 10.000 de euro. Șocul a fost imens pentru mama actriței, mai ales că bunurile au dispărut chiar din casa în care stătea, iar majoritatea aveau valoare sentimentală.Spre groaza ei, Doinița a descoperit că persoana care i-a furat bijuteriile era o femeie de 40 și ceva de ani pe care mama ei o primise în gazdă și care părea o doamnă de încredere. Vedeta a povestit că a început să o bă-nuiască în momentul în care a ob-servat că mai fusese în camera ei, unde se aflau bijuteriile și că un inel făcut cadou chiar de femeie nu lipsea.„Mi s-a părut o persoană foarte deschisă, foarte de treabă. Am crezut ce mi-a spus, că lucrează ca psiholog, că e la un centru pentru persoane care au probleme cu drogurile. Mama a găsit-o printr-un anunț, de asta am venit, pentru că a mai stat prin diverse locuri. Nu ne-am fi dat seama de asta până când au dispărut toate bijuteriile. Mi-a dat de bănuit când am văzut că un inel care părea de aur de-al maică-mii, făcut cadou de doamnă, nu fusese furat”, a mărturisit Doinița la emisiunea lui Cătălin Măruță, scrie click.ro.Bănuiala a devenit certitudine când bruneta a descoperit mai multe inele furate într-un amanet din apropierea casei. Când i-a arătat vânzătoarei o poză cu femeia care se afla în gazdă, aceasta i-a confirmat că doamna respectivă venise cu bijuteriile.Cu toate că femeia a recunoscut că ea a furat bunurile, momentan nu se află în arest, iar Doinița nu știe exact ce se va întâmpla: „A fost obligată să recunoască. Ea este liberă acum, e un dosar, nu știu să vă zic acum ce o să se întâmple”.